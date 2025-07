Offiziell: Dann startet die neue Staffel "Promi Big Brother"

Die Fans von Promi Big Brother haben Grund zur Vorfreude: Wie der Sender Sat.1 nun auf Instagram bekannt gibt, steht das Startdatum für die neue Staffel bereits fest. In einem Statement heißt es: "Big News vom großen Bruder! Ab Montag, 6. Oktober heißt es wieder: Big Brother is watching you!" Schon Anfang Oktober zieht also wieder eine Gruppe von Stars und Sternchen in den Container. Die Fans der Kultshow können das Geschehen wie gehabt jeden Abend auf Sat.1 oder rund um die Uhr im Livestream auf Joyn mitverfolgen.

In der Kommentarspalte des Beitrags lassen die treuen Zuschauer der Realityshow ihrer Begeisterung freien Lauf. Unter den Kommentatoren befinden sich auch Bekanntheiten wie Julian Stoeckel (38), Marlisa Rudzio (35) oder Janine Pink (38). So mancher Nutzer äußert jedoch auch Wünsche und Ideen für die neue Staffel. "Unbedingt wieder zwei Bereiche und nicht immer wieder die gleiche olle Hütte", schreibt ein User. Ein anderer appelliert: "Bitte lasst die Leute nicht wieder hungern. Die besten Gespräche kommen doch beim Kochen und gemütlichen Zusammenessen zustande."

Welche Stars in diesem Jahr in den berühmt-berüchtigten Container einziehen, ist bislang nicht bekannt. Die vergangene Staffel lieferte jedoch einige TV-Highlights – darunter den Heiratsantrag von Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29). Die standesamtliche Hochzeit der Realitystars fand bereits am vergangenen Wochenende statt. Ende August werden sich die beiden allerdings ein weiteres Mal das Jawort geben – während ihre Fans per Livestream zuschauen können, wie es schon beim Antrag der Fall war.

Anzeige Anzeige

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

Anzeige Anzeige

SAT.1/Willi Weber Außenansicht vom "Promi Big Brother"-Container 2023

Anzeige Anzeige

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

Anzeige