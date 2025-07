So verliebt: H.P. Baxxter teilt seltenes Foto mit Ehefrau

H.P. Baxxter (61) genießt seine Zweisamkeit mit seiner Frau Sara und lässt die Fans daran teilhaben. Die beiden verbringen gerade einen romantischen Urlaub in Spanien. Seine Fans grüßt der Sänger mit einem seltenen Pärchenfoto auf Instagram. Darauf posieren sie Arm in Arm vor einer idyllischen Strandbar, umgeben von Palmen und Sandstrand. Den Post kommentiert H.P. lediglich mit den Worten "My Love", also "Meine Liebe", und einem Herz-Emoji. Auch wenn die Beziehung der beiden anfangs von vielen Fans aufgrund des großen Altersunterschieds kritisch gesehen wurde, freuen sich viele über den süßen Schnappschuss. Unter dem Post sammeln sich Kommentare wie "So ein wunderschönes Paar" oder "Schönes Bild von euch".

Einige leisten sich aber auch ironische Witze wie "Deine Tochter ist aber sehr hübsch". Davon lassen H.P. und Sara sich ihr Liebesglück aber nicht nehmen. Schon kurz nachdem die Beziehung 2023 öffentlich wurde, erklärte der Scooter-Frontmann, dass er sich schon im ersten Moment mit der 24-Jährigen sicher war. "Bei mir war das Besondere, dass ich das nach einem Abend Kennenlernen mit ihr wusste. Am nächsten Morgen habe ich zu Sara gesagt: 'Ah, du bist also meine zukünftige Frau'", erzählte er gegenüber RTL. Deshalb ging H.P. auch nach nur wenigen Monaten Beziehung vor seiner Liebsten auf die Knie. Den Antrag machte er ihr während einer Rundreise auf der Insel Isle of Skye in Schottland.

Mit der Hochzeit fackelten H.P. und Sara ebenfalls nicht lange. Schon im nächsten Jahr gaben sie sich im Standesamt auf Sylt das Jawort. Für die beiden genau das Richtige, wie er gegenüber Bild betonte: "Wir haben uns im Sylter Museum in Keitum das Jawort gegeben. Nur der engste Familienkreis war dabei, und wir haben das Ganze geheimgehalten. Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt." Gefeiert wurde anschließend im Dorfkrug im Ort Kampen.

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Frau Sara, Juli 2025

Getty Images H.P. Baxxter und seine Frau Sara im Januar 2024

ActionPress / Wolfgang Barth H.P. Baxxter und Sara Bakhsh, bei ihrer Hochzeit 2024