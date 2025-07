Nacktdusche: "Beauty & The Nerd"-Max vergnügt sich mit Maria

Max Bornmann sorgt in der aktuellen Beauty & The Nerd-Folge erneut für Wirbel. Der flirtfreudige Kandidat nimmt in der neuen Episode seine Mitstreiterin Maria Bell ins Visier. Zunächst kommen sich die beiden am Pool näher, wo es zwischen Max und Maria heftig knistert. Doch dabei bleibt es nicht: Maria lässt ihre Mitstreiterinnen wissen, dass sie später unter die Dusche gehen werde – und zwar mit Max. Gesagt, getan: Das Paar wird schließlich unter der Dusche miteinander intim, und Maria kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus.

Die Annäherung zwischen Max und Maria könnte auch in den kommenden Tagen für Spannungen sorgen. Max ist sich bewusst, dass Maria, die ganz offensichtlich schon Feuer und Flamme für ihn ist, eine eifersüchtige Ader haben könnte. "Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nächste Woche Ärger mit Maria bekomme", merkt Max augenzwinkernd an. Doch der Reality-Star hat schon eine Strategie: "Aber wenn es so weit kommt, machen wir es einfach mit Versöhnungssex wieder gut."

Max ist für seine Flirt-Attacken in der Villa längst bekannt. In der neuen Folge lockte er auch Laura Maria Lettgen unter die Dusche. Zwischen den beiden blieb es jedoch beim harmlosen gegenseitigen Einseifen. Auch bei Elsa Latifaj versuchte der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat sein Glück. Elsa zeigte sich anfangs nicht ganz abgeneigt, doch als sie von Max und Maria mitbekam, war die Sache für sie gegessen: "Ich habe kein Interesse an Männern, die wirklich mit allen rummachen."

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn/Benjamin Kis, Joyn/ Benjamin Kis Collage: Max Bornmann und Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Beautys

Anzeige Anzeige

Instagram / mariabell_official Maria Bell im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star

Anzeige