Haben Dennis Gries und Katja Lust aufs Sommerhaus der Stars?

Dennis Gries und Katja Geretschuchin (30) lernten sich im Jahr 2024 in der Dating-Show Die Bachelors kennen und lieben. Seither müssen Fans auf das Reality-Traumpaar verzichten, denn Katja und Dennis waren seit dem großen Bachelor-Finale in keiner Show mehr zu sehen. Doch könnte sich das bald ändern? Beim Lascana Summer Club-Event plaudern die beiden gegenüber Promiflash aus, dass sie eine Rückkehr in die TV-Welt nicht ausschließen. Allerdings haben sie klare Vorstellungen, welche Art von Show für sie infrage kommt. Katja äußerte sich kritisch über das Sommerhaus der Stars: "Es sind halt asoziale Leute drinnen leider, muss man so sagen", erklärte sie und schloss eine Teilnahme aus.

Auch finanzielle Anreize könnten die beiden laut eigener Aussage nicht überzeugen. Dennis betonte: "Wir wollen halt, wenn dann eine Show machen, die uns Spaß macht, wo wir sagen: 'Hey, da haben wir richtig Lust drauf.' Und nicht der Kohle wegen." Shows im Bereich Dating schließen die beiden ebenfalls aus, wie Dennis zwischenzeitlich lachend anmerkte: "Natürlich jetzt nichts im Datingbereich – also, ich glaube, die Temptation-Serie, die würden wir jetzt eher auslassen."

Ein Comeback schließen die beiden Reality-Stars aber dennoch nicht aus. Besonders Gameshows oder spannende Herausforderungen könnten sie sich gut vorstellen, wie Katja mitteilte. Dennis fügte hinzu, dass sie auch für neue und innovative TV-Formate durchaus offen sind. Bis dahin widmen sie sich jedoch weiterhin ihrem Leben abseits der Bildschirme und genießen die gemeinsame Zeit in ihrem neuen Zuhause. Die Reality-TV-Bekanntheiten leben nämlich mittlerweile zusammen in Dennis' Heimat, dem idyllischen Allgäu.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin, "Die Bachelors"-Stars

Instagram / dennis.gries Katja Geretschuchin und Dennis Gries im September 2024

Nicole Kubelka / Future Image Dennis Gries und Katja Geretschuchin bei den Bunte New Faces Awards 2025