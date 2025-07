Sarah-Jane Wollny arbeitet immer noch Vollzeit in der Pflege

Sarah-Jane Wollny (26) hat ihren Followern in einer Fragerunde auf Instagram spannende Einblicke in ihr Berufsleben gegeben. Auf die Frage, ob sie immer noch in der Altenpflege tätig sei, antwortete die Reality-TV-Bekanntheit deutlich: "Jaa und das wird sich auch nicht ändern." Die 26-Jährige erklärte außerdem, dass ihr Job ihr die Möglichkeit gebe, viel Zeit für Unternehmungen zu finden: "Ich reise und unternehme so viel, weil es durch meine Wochenarbeit – sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei – möglich ist. Außerdem hab ich ja auch noch meine Urlaubstage."

Ihre Arbeit umfasst Zwölf-Stunden-Schichten, doch Sarah-Jane sieht darin sogar Vorteile. "Im Großen und Ganzen ist es wesentlich angenehmer und viel ruhiger als im stationären Bereich", erklärte sie in Bezug auf die Belastung. Zudem ermögliche ihr das Schichtmodell mehr Freizeit, da sie mit weniger Arbeitstagen ihre Stunden voll bekomme. Dennoch gab sie zu, dass die Balance zwischen Job und Privatleben manchmal eine Herausforderung darstellt: "Gerade weil ich auch so viel unterwegs bin. Ist nicht immer so einfach, aber ich schaff das alles schon", betonte sie zuversichtlich.

Sarah-Jane stammt aus der Wollny-Familie, die durch ihre Doku-Soap einem breiten Publikum bekannt wurde. Besonders seit ihrer Teilnahme an der Realityshow Temptation Island V.I.P. mit ihrem ehemaligen Partner Tinush Nasri und dem öffentlichen Rosenkrieg nach der überraschenden Trennung im April sorgt sie weiterhin für Schlagzeilen. Trotz des Medienrummels geht Sarah-Jane weiterhin einem bodenständigen Beruf nach, was ihr eine große Fangemeinde eingebracht hat.

Sarah-Jane Wollny, Realitystar

Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

