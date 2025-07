Offiziell: Daran verstarb der "Charmed"-Star Julian McMahon

Julian McMahon verstarb vor wenigen Tagen im Alter von nur 56 Jahren. Nach ersten Untersuchungen ist nun die Todesursache des Hollywoodstars bekannt, wie People berichtet. Laut einem Schreiben der Gerichtsmedizin von Pinellas County, Florida, starb der Australier an den Folgen von Lungentumoren, die aus einer metastasierenden Krebserkrankung im Kopf und Hals des "Charmed"-Stars resultierten. Sein Tod wurde als natürlich eingestuft, und seine sterblichen Überreste sind mittlerweile eingeäschert worden.

Julians Krebsdiagnose wurde erst nach seinem Tod öffentlich bekannt, nachdem seine Frau Kelly McMahon dies in einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin geteilt hatte. "Mit offenem Herzen möchte ich der Welt mitteilen, dass mein geliebter Ehemann, Julian McMahon, diese Woche nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Julian liebte das Leben. Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit, und er liebte seine Fans. Sein innigster Wunsch war es, Freude in so viele Leben wie möglich zu bringen."

Der Tod des Serienstars löste nicht nur bei seinen Fans große Bestürzung aus. Auch in Hollywood trauerten viele Wegbegleiter um Julian. In seiner Karriere arbeitete er mit Stars wie Ryan Murphy (59), Rose McGowan (51) und Alyssa Milano (52) zusammen. Nicolas Cage (61), mit dem er gemeinsam an dem Film "The Surfer" gearbeitet hatte, äußerte sich gegenüber Deadline zu dem Verlust und sagte: "Er war der talentierteste aller Schauspieler. Unsere gemeinsamen Szenen gehörten zu meinen Lieblingsszenen, in denen ich je mitgewirkt habe, und Julian ist einer meiner Lieblingsmenschen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon und Nicolas Cage, März 2025

Anzeige