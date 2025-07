Pleite? Kim Soo-hyun verkauft eines seiner Luxus-Apartments

Kim Soo-hyun (37) hat eines seiner Luxusapartments im berühmten Galleria Fore-Komplex in Seoul verkauft. Der Deal für die etwa 170 Quadratmeter große Einheit wurde am 3. Juli 2025 finalisiert und brachte Kim umgerechnet rund 5 Millionen Euro ein. Ursprünglich hatte der "My Love from the Star"-Star die Wohnung 2014 für etwa 1,8 Millionen Euro gekauft. Kurz nach dem Verkauf wurden Gerüchte laut, das Apartment sei wegen finanzieller Probleme inmitten eines Rechtsstreits veräußert worden. Kim widersprach diesen Spekulationen jedoch vehement.

Tatsächlich war der Verkauf laut Insidern und Allkpop lange geplant, und der Käufer soll schon seit dem Vorjahr festgestanden haben. Es war lediglich der Vertragsabschluss, der erst kürzlich stattfand. Kim besitzt weiterhin zwei andere Apartments im selben Gebäudekomplex, beide gehören zu den luxuriösen 90-Pyeong-Wohnungen, die er in den Jahren 2013 und 2024 kaufte. Eines dieser Apartments steht jedoch aufgrund von Forderungen durch Unternehmen wie Classys und Cuckoo Malaysia unter vorläufiger Pfändung. Die Ansprüche belaufen sich insgesamt auf umgerechnet über 1,8 Millionen Euro.

Inmitten dieser finanziellen Spannungen steht Kim auch mit weiteren juristischen Problemen im Rampenlicht. Der Schauspieler wird von Werbepartnern verklagt und kämpft gleichzeitig gegen Verleumdungsvorwürfe, die ihn in Verbindung mit einer Beziehung zur verstorbenen Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24) bringen sollen. Kim bestreitet diese Vorwürfe und betont, dass die Beziehung erst nach ihrem Eintritt ins Erwachsenenalter begann. Seine Anwälte führen mehrere Verfahren wegen Verleumdung, Nötigung und Stalking. Die Ermittlungen ziehen sich jedoch hin, wobei es zuletzt zu einem Wechsel im zuständigen Team der Gangnam-Polizei kam. All diese Entwicklungen setzen den sonst so erfolgreichen Filmstar unter erheblichen Druck.

Getty Images Kim Soo-hyun, Schauspieler

Getty Images Kim Soo-hyun im Mai 2014

Getty Images Kim Soo-hyun im Oktober 2014

Wie steht ihr zu den Gerüchten über Kims angebliche finanzielle Probleme? Ich glaube eher an zufällige Investitionsentscheidungen als an finanzielle Not. Wo Rauch ist, ist meist auch Feuer. Da könnte etwas dran sein. Ergebnis anzeigen