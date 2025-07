Michelle Trachtenbergs Partner bricht Schweigen zu ihrem Tod

Knapp fünf Monate nach dem plötzlichen Tod von Michelle Trachtenberg (✝39) hat sich ihr Partner Jay Cohen nun erstmals öffentlich zu dem Verlust geäußert. In einem emotionalen Instagram-Post, der ursprünglich den 26. Jahrestag seiner eigenen Nierentransplantation zelebrieren sollte, kamen auch Trauer und Schmerz zwischen den Zeilen zum Ausdruck. "Ich bin so dankbar für all die Menschen in meinem Leben, die die gemeinsamen Freuden teilen und mir bei Tragödien und dem Umgang mit Kummer helfen", schreibt Jay.

Eine konkrete Aussage zu Michelles Tod macht er zwar nicht – ein Fan hakt jedoch nach, ob er bald über sie sprechen wird. Jay reagiert darauf mit dem Versprechen, sich bald ausführlicher zu äußern, und betont, es sei okay für ihn, wenn er nach seiner verstorbenen Partnerin gefragt wird. "Michelle wurde von so vielen Menschen geliebt", fügt er hinzu. Jay und Michelle begannen 2020, sich zu daten und waren seither ein Paar.

Michelle, bekannt aus Serien wie Gossip Girl und Buffy – Im Bann der Dämonen, war am Morgen des 26. Februar in ihrer New Yorker Wohnung von ihrer Mutter tot aufgefunden worden. Laut Gerichtsmedizin verstarb die Schauspielerin an Komplikationen infolge von Diabetes mellitus. Nur wenige Monate zuvor hatte sie Berichten zufolge eine Lebertransplantation erhalten, und auch ihr gesundheitlich angegriffener Zustand war von Fans in sozialen Netzwerken thematisiert worden.

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg und ihr Partner Jay Cohen, Februar 2023

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

