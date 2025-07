U-Bahn und Co.: So bodenständig lebt Suri Cruise in New York

Suri Cruise (19), Tochter von Hollywood-Ikone Tom Cruise (63), führt ein überraschend bodenständiges Leben in der Millionenmetropole New York. Diese Woche wurde sie dabei gesichtet, wie sie ganz normal mit der U-Bahn unterwegs war – ein Anblick, den man bei der Tochter eines Superstars mit einem geschätzten Vermögen von 600 Millionen Dollar (509 Millionen Euro) wohl nicht unbedingt erwarten würde. Die 19-Jährige, die derzeit eine Sommerpause von ihrem Studium an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh einlegt, zeigte sich dabei in einem sportlich-legeren Look: Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, trägt sie ein graues, asymmetrisches T-Shirt, dunkelblaue Sportleggings und locker zurückgebundenes Haar.

Suri, die nach ihrem Abschluss an der renommierten LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts vor einem Jahr ihr Studium aufnahm, ist bekannt für ihr Interesse an Kunst und Mode. Trotz ihres berühmten Hintergrunds scheint sie konsequent ihren eigenen Weg zu gehen. Menschen aus ihrem Umfeld beschreiben sie als kluge, reife junge Frau mit einem engen Freundeskreis. Neben ihrer beeindruckenden schulischen Laufbahn sorgt auch ihr außergewöhnlicher Stammbaum immer wieder für Gesprächsstoff – zumal sie sich bewusst für ein Leben abseits des Hollywood-Rummels entschieden hat. Ihre Mutter Katie Holmes (46), die das alleinige Sorgerecht hat, betonte mehrfach ihren Stolz auf ihre Tochter, die in den vergangenen Jahren ihren ganz eigenen Platz im Leben gefunden hat.

Allerdings gibt es auch Facetten ihres Lebens, die zeigen, dass sich das Erbe der Hollywood-Welt nicht vollständig ausblenden lässt. Berichten zufolge unterstützt Tom seine Tochter finanziell bei ihrem Studium, obwohl er seit Jahren keinen persönlichen Kontakt zu ihr haben soll. Auch andere Gerüchte rund um finanzielle Fragen sorgten bereits für Schlagzeilen. Doch Katie stellte klar, dass Suri keineswegs plötzlich über ein Millionenvermögen verfügt. Trotz ihrer familiären Verbindung zu einer der größten Filmikonen der Gegenwart zeigt Suri, dass sie ganz eigene Vorstellungen von einem unabhängigen Leben verfolgt.

ActionPress Suri Cruise, 2024

ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021