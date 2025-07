Ehebrecherin: Ariel ist wütend auf "Prominent getrennt"-Pam

Ariel, die aktuell in der Reality-TV-Show "Prominent getrennt" zu sehen ist, hat mit einem Instagram-Statement für ordentlich Wirbel gesorgt. Die ehemalige Partnerin von Giuliano Lorenzo Hediger nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und rechnet mit ihrer Konkurrentin Pamela Ghazal ab. Der Konflikt entbrannte, nachdem Pamela ihr beim Einzug in die Show-Villa anvertraut hatte, dass sie von Giulianos Fremdknutscherei während ihrer Beziehung wusste. Doch laut Ariel ist Pamela keineswegs die unschuldige Beobachterin, als die sie sich darzustellen versucht. Stattdessen wirft sie ihr vor, selbst eine Ehe zerstört zu haben.

In ihrem Statement geht die Reality-TV-Bekanntheit ins Detail: Sie behauptet, dass Pamela an jenem Abend, als Giuliano sie mit einer anderen Frau betrog, ebenfalls in einen Fremdgeh-Skandal verwickelt war."Giuliano war mit seinem ehemaligen besten Freund unterwegs – der ist verheiratet mit einer sehr guten Freundin von mir. Beziehungsweise war verheiratet. Weil Pam mit dem Ehemann an diesem Abend mit zusammen war. Die Ehe ist jetzt kaputt. Zerstört", schimpft die 22-Jährige. Besonders verwerflich findet Ariel, dass Pamela sich selbst als moralische Instanz inszeniere, während sie tatsächlich "in die Betten von vergebenen Männern hüpft".

Bereits zuvor sorgte Ariel mit ihrer aufbrausenden Art für Schlagzeilen. Kurz nach dem Einzug berichtete ihr Pam nämlich von Giulianos Seitensprung. Die Mama einer Tochter rastete daraufhin komplett aus und überschüttete ihren Ex mit Rotwein. "Wenn ich das jetzt durch Zufall mitbekommen habe, wie viel weiß ich sonst nicht?", schimpfte sie völlig fassungslos.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTL / Markus Hertrich Collage: Ariel und Pamela Ghazal

Anzeige Anzeige

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidatin