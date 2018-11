Die Award-Saison ist damit eröffnet: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im kalifornischen Santa Monica die alljährlichen People's Choice Awards verliehen. In diesem Jahr waren wieder hochkarätige Künstler der Film-, Musik und Fernsehbranche wie Scarlett Johansson (33), John Legend (39) oder Riverdale-Star Camila Mendes (24) am Start. Die Fans hatten die Qual der Wahl und Promiflash zeigt euch die Gewinner des Abends!

Ganz in Schwarz und ohne ihren Liebsten Ashton Kutcher (40): Mila Kunis (35) legte nach langer Zeit bei der Verleihungsshow einen Red-Carpet-Auftritt hin. Sie wurde in der Kategorie "Favourite Comedy Movie" ausgezeichnet. Ihre Schauspielkollegin Scarlett heimste einen Preis als beste Schauspielerin 2018 ein, während "Black Panther"-Darsteller Chadwick Boseman (40) als bester Schauspieler 2018 geehrt wurde.

Über ihren allerersten Preis durfte sich in diesem Jahr Victoria Beckham (44) freuen. Die Designerin wurde mit dem Fashion Icon Award ausgezeichnet. Zur absoluten Abräumerin mauserte sich Nicki Minaj (35) – mit gleich zwei Trophäen wurde die Rapperin an diesem Abend ausgezeichnet. So nahm die 35-Jährige für das "Album des Jahres" und als "Künstlerin des Jahres" eine goldene Statue mit nach Hause.

Hier sind alle Gewinner des Abends im Überblick:

People's Champion Award - Bryan Stevenson

Fashion Icon Award - Victoria Beckham

People's Icon of 2018 - Melissa McCarthy (48)

Film des Jahres - "Avengers: Infinity War"

Komödie des Jahres - "Bad Spies"

Actionfilm des Jahres - "Avengers: Infinity War"

Familienfilm des Jahres - "Die Unglaublichen 2"

Drama des Jahres - "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust"

Bester Schauspieler - Chadwick Boseman

Beste Schauspielerin - Scarlett Johansson

Bester Schauspieler in der Kategorie "Drama" - Jamie Dornan (36)

Bester Schauspieler in der Kategorie "Komödie" - Melissa McCarthy

Bester Schauspieler in der Kategorie "Action" - Danai Gurira

Beste Serie - "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Beste Drama-Serie - "Riverdale"

Beste Comedy-Serie - "Orange Is the New Black"

Beste Revival-Serie - "Dynasty"

Beste Reality-Show - Keeping up with the Kardashians

Beste Show - The Voice

Bester TV-Darsteller - Harry (36) Shum Jr.

Beste TV-Darstellerin - Katherine McNamara (22)

Beste TV-Darstellerin "Drama" - Mariska Hargitay

Bester TV-Darsteller "Comedy" - Jim Parsons (45)

Beste Talkshow - The Ellen DeGeneres Show

Beste Nightime Talkshow - The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (44)

Bester Reality TV-Star - Khloe Kardashian (34)

Bester Musiker - Shawn Mendes (20)

Beste Musikerin - Nicki Minaj

Beste Band - BTS

Bester Country-Star - Blake Shelton (42)

Album des Jahres - Nicki Minaj

Song des Jahres - BTS mit "Idol"

Musikvideo des Jahres - BTS mit "Idol"

Beste Konzerttour - Taylor Swift (28) "Reputation Tour

Matt Winkelmeyer/Getty Images Mila Kunis bei den People's Choice Awards 2018

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj bei einem Fashion-Event in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de