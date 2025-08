Hier wurde die Rock-Legende Ozzy Osbourne (76†) beigesetzt

Ozzy Osbourne (†76), die legendäre Stimme der Band Black Sabbath, wurde am Donnerstag, den 31. Juli, auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire, England, beigesetzt. Sein Sarg fand laut The Sun seinen Platz am Ufer eines Sees, wo bei der privaten Zeremonie ein Kranz mit der Aufschrift "Ozzy f***ing Osbourne" niedergelegt wurde. Der Musiker verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren nach einem langen Kampf gegen Parkinson und war bis zuletzt im Kreis seiner Familie, wie sie in einer Mitteilung bekanntgab. "Er war von Liebe umgeben", hieß es in ihrer Botschaft im Netz.

Einen Tag vor der Beisetzung fanden Sharon Osbourne (72) und ihre Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39) eine andere Möglichkeit, den verstorbenen Musiker zu ehren. Gemeinsam legten sie Blumen auf der Black Sabbath Brücke in Birmingham nieder, einer symbolträchtigen Stätte für die Karriere von Ozzy. Seine Tochter Kelly zeigte dabei besonderes Gedenken, indem sie die markanten lila getönten Sonnenbrillen ihres Vaters trug. Zu dieser Zeit sprach sie auch in einem kurzen Statement über die immense Trauer: "Ich fühle mich so unglücklich und traurig – ich habe meinen besten Freund verloren."

Ozzy hinterlässt nicht nur seine Ehefrau Sharon und ihre gemeinsamen drei Kinder, sondern auch weitere Nachfahren aus einer früheren Ehe sowie Geschwister, die um ihn trauern. Er war ein Mann, der Familie trotz seines rockigen Auftretens über alles stellte. Bei einem Trauerzug durch Birmingham zeigte sich erneut, wie sehr er nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch geschätzt wurde. Besonders Sharon, die über fünf Jahrzehnte mit Ozzy verheiratet war, war der Schmerz über den Verlust ihres Partners anzusehen. Ein Schmuckstück, das auch bei der Beisetzung zu sehen war, symbolisierte ihre Liebe: Seine Eheringe trug sie an einer Kette um den Hals.

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

