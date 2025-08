Tobey Maguire beantragt gemeinsames Sorgerecht für Sohn

Tobey Maguire (50) und seine Ex-Frau Jennifer Meyer (48) stehen auch Jahre nach ihrer Trennung noch vor ungelösten Fragen zum Sorgerecht. Der Spiderman-Star hat nun in einem rechtlichen Schritt gemeinsames Sorgerecht für den 16-jährigen Sohn Otis (16) beantragt – fast fünf Jahre nach der ursprünglichen Scheidungseinreichung von Jennifer. Laut Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, soll außerdem die Frage der Unterhaltszahlungen künftig durch private Mediation geklärt werden. Die beiden haben zudem eine Tochter namens Ruby (18), für die keine Regelungen bezüglich des Sorgerechts mehr notwendig ist.

Das Paar hatte sich nach neun Jahren Ehe im Jahr 2016 getrennt und diese Entscheidung damals gemeinsam bekannt gegeben. Obwohl seine Ex-Partnerin bereits 2020 die Scheidungspapiere einreichte, hat Tobey erst jetzt darauf reagiert. Jennifer ist mittlerweile mit dem Milliardärssohn Geoffrey Ogunlesi in einer Beziehung, mit dem sie im vergangenen Jahr die Verlobung bekanntgab. Tobey hingegen wird immer wieder in Verbindung zu jüngeren Frauen gebracht, zuletzt zu Model Mona Tougaard. Trotz der anhaltenden privaten Veränderungen scheinen die beiden ihre gemeinsamen Kinder stets an erste Stelle zu setzen.

Wie eng das Band zwischen Tobey und seinen Kindern ist, zeigte sich auch vor einigen Monaten bei einem seltenen Familienausflug in Los Angeles. Damals wurde der Schauspieler gemeinsam mit Ruby und Otis in einem angesagten Sushi-Restaurant gesichtet. Der Junge überragte seinen berühmten Vater dabei deutlich und präsentierte sich ebenso lässig wie seine große Schwester, die ein entspanntes Outfit wählte. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Die Familie lachte viel, plauderte ausgelassen und ließ sich von den Paparazzi nicht stören.

ActionPress / Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom Tobey Maguire, Schauspieler

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

Getty Images Tobey Maguire, 2023