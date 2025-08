Sarah Jessica Parker verabschiedet sich von Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker (60) hat sich auf Instagram mit emotionalen Worten von ihrer ikonischen Rolle der Carrie Bradshaw verabschiedet. Die Schauspielerin reagierte damit auf die Ankündigung des Showrunners Michael Patrick King, dass das Sex and the City-Spin-off And Just Like That nach der aktuell laufenden dritten Staffel enden wird. Über 27 Jahre war die Figur ein zentraler Bestandteil ihres beruflichen Lebens, und Sarah widmete ihrer Rolle eine rührende Hommage. "Sie hat Herzen gebrochen, sich verliebt, gewonnen, verloren, war tapfer und schwach zugleich", fasste sie Carries facettenreiches Leben zusammen.

Ihr Post ließ tief in die Bedeutung der Figur blicken, die für Abenteuer, Liebe, Verlust und Freundschaft steht. Besondere Erwähnung fanden Carries enge Freundinnen Miranda, Samantha und Charlotte, gespielt von Cynthia Nixon (59), Kim Cattrall (68) und Kristin Davis (60). Ebenso hob sie die Charaktere Seema und LTW hervor, verkörpert von Sarita Choudhury und Nicole Ari Parker. Auch die Zusammenarbeit mit dem Team der Serie, das aus über 380 Personen bestand, würdigte Sarah und blickte dankbar auf die Zeit der Dreharbeiten und die Beziehungen, die in dieser Phase entstanden. Michael Patrick King erklärte, dass die Entscheidung gemeinsam getroffen wurde und der Abschluss der Staffel als ideales Ende empfunden wurde, ohne die Freude an den aktuellen Folgen zu überschatten.

Die Serie, wie auch die ursprüngliche "Sex and the City"-Reihe, bleibt für viele ein emotionaler Meilenstein der Popkultur. Sarah, die schon häufig ihre starke Bindung zu ihrer Rolle betonte, hat sich mit Carrie Bradshaw weit über die Grenzen des Bildschirms hinaus verewigt. Privat zeigt sich die Schauspielerin als liebevolle Mutter von drei Kindern und beständige Größe in Hollywood. Mit ihren emotionalen Abschiedsworten erinnert sie sich an den Einfluss der Serie auf ihr eigenes Leben und die ihrer Fans und hinterlässt eine bleibende Botschaft von Liebe, Hoffnung und neuen Anfängen.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Getty Images Sarah Jessica Parker beim Red Sea International Film Festival in Saudi Arabien

United Archives GmbH John Corbett und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"