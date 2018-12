Dieses Aus dürfte viele Zuschauer tief treffen! Bereits seit 25 Jahren steht Ranga Yogeshwar für das wöchentliche Wissenschafts-Fernsehmagazin “Quarks” vor der Kamera. In dem WDR-Format brachte der luxemburgische Physiker seinem Publikum bestimmte Themen aus verschiedenen Perspektiven näher. Ranga selbst war von Anfang an dabei. Auf seine Expertise müssen die Fans aber in Zukunft verzichten: Ranga hängt seinen "Quarks"-Job an den Nagel!

Am 11. Dezember ab 20:15 Uhr kommen die Zuschauer zum letzten Mal in den Genuss von Rangas Moderation, wie das Presseportal berichtet. Mit einer Doppelausgabe verabschiedet sich der 59-Jährige in den "Quarks"-Ruhestand. Für seine letzte Ausgabe haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes überlegt: Ranga spricht mit Alexander Gerst (42), der sich auf der internationalen Raumstation ISS befindet. Auch für den deutschen Astronauten ist das Show-Ende des TV-Gesichts offenbar ein herber Schlag. "Du bist seit ich klein war, eine Instanz im deutschen Fernsehen und du hast mir persönlich schon viel beigebracht. Dafür möchte ich danke sagen. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich im Namen meiner Kollegen für diesen tollen Einsatz für die Wissenschaft", ließ Alexander Ranga wissen.

Wie das Online-Portal weiter berichtet, gebe Ranga das "Quarks"-Mikrofon an seine Kollegen Mai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers weiter. Ganz müssen die Fans aber nicht auf ihren Liebling im deutschen Fernsehen verzichten: Im Frühjahr 2019 sei eine zweiteilige WDR-Reportage zum Thema "Künstliche Intelligenz" mit Ranga geplant.

WENN.com Ranga Yogeshwar, WDR-Star

Anzeige

Getty Images Ranga Yogeshwar, Moderator

Anzeige

Becher/WENN.com Ranga Yogeshwar, Physiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de