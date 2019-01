Zu Beginn der 2000er war er eine ganz große Nummer! Für seine Hits wie "Kimnotyze" oder "Jump, Jump", gewann DJ Tomekk (43) zahlreiche Preise, als bester Produzent die 1 Live Krone und wurde sogar für den Grammy nominiert. Doch nach diesem großen Erfolg wurde es ab 2005 ruhig um den Musiker. In einem bewegenden Interview sprach er jetzt offen wie nie von seiner traumatischen Vergangenheit und seinen Plänen für die Zukunft.

Der polnische Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Tomasz Kuklicz heißt, erzählte im Gespräch mit Bild, dass er jetzt sein ruhiges Leben genieße. In der Vergangenheit hatte der Star-DJ einiges durchmachen müssen: Er verlor seine beiden Eltern an den Alkohol – als Tomekk 15 Jahre alt war, starb sein Vater, vor einigen Jahren seine Mutter. Doch der wohl schlimmste Moment in seinem Leben war der Unfall seiner heute achtjährigen Tochter Hannah, die durch einem Sturz aus dem ersten Stock zum Pflegefall wurde. Auch von dieser tragischen Zeit erzählte der Musiker: "Die Ärzte haben mir damals gesagt, dass sie nicht überleben würde. Ich musste diesen schweren Einschnitt in mein Leben verkraften und den Frieden in mir selbst wiederfinden."

Dabei dürfte ihm sicher auch die Musik geholfen haben. Und in bezug auf seine Profession hat DJ Tomekk in Zukunft einiges vor. So verriet er: "Ich habe gerade einen großen Plattenvertrag unterschrieben! 2019 fangen wir mit einem neuen Tomekk-Album an." Die erste Single soll bereits im Februar oder März erscheinen. Weiterhin gestand der Wahlberliner, dass Erfolg ihm zwar wichtig wäre, ihn zu überleben aber noch viel wichtiger: "Natürlich möchte ich wieder ganz oben in den Charts stehen. Aber nicht um jeden Preis."

Wenn.com DJ Tomekk

Anzeige

Müller,Ralf DJ Tomekk auf einer Premiere

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image DJ Tomekk beim 90er Olymp 2018 im Erholungspark Lübars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de