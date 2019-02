Endlich ist wieder Berlinale-Zeit! Am vergangenen Donnerstagabend wurde in Berlin bereits zum 69. Mal die Eröffnung des renommierten deutschen Filmfestivals gefeiert. Wie schon in den vergangenen Jahren tummelte sich auch diesen Februar wieder alles, was in der Filmszene Rang und Namen hat, auf dem meterlangen roten Teppich. Die VIP-Damen warfen sich dafür natürlich besonders in Schale: Das waren die glamourösesten Looks des ersten Berlinale-Abends!

Hollywood-Diva Andie MacDowell (60) stahl auf dem Red Carpet allen die Show: Mit ihrer edlen, bodenlangen Robe in seidigem Schwarz bezirzte das Model die anwesenden Fotografen – schwang sogar übermütig ihre glänzende Schleppe durch die Luft! Doch auch die anderen internationalen Ladys sorgten für Wow-Momente im Blitzlichtgewitter: Die zierliche Zoe Kazan wählte für den Abend ein hochgeschlossenes, rüschiges Blumendress mit Glitzerapplikationen. "Chocolat"-Star Juliette Binoche (54) setzte auf einen frechen Zweiteiler, bestehend aus einer champagnerfarbenen Glitzerbluse mit Samtrock.

Die deutschen Stars standen den internationalen Beautys in nichts nach. Model Toni Garrn (26) überraschte beispielsweise mit einem langen schwarzen Dress samt XXL-Fledermausärmeln! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin Janina Uhse (29) setzte eher ihren Schmuck in den Fokus: Zu ihrem schwarzen Spaghettiträgerkleid kombinierte sie einen funkelnden Choker mit langer Kette. Schauspielerin Emilia Schüle (26) entzückte alle Anwesenden mit einer gewagten Fellkombination. Wie haben euch die Outfits gefallen? Stimmt ab!

Getty Images Andie MacDowell, US-Superstar

Getty Images Toni Garrn bei der Eröffnung der 69. Berlinale

Getty Images Janina Uhse, Schauspielerin

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Getty Images Zoe Kazan bei der Eröffnung der Berlinale 2019

Getty Images Juliette Binoche in Berlin im Februar 2019

Getty Images Alexandra Maria Lara bei der Berlinale-Eröffnung 2019

Getty Images Paula Beer, "Werk ohne Autor"-Darstellerin

Getty Images Marie Nasemann bei der Berlinale-Eröffnung 2019

Getty Images Sibel Kekilli, "Game of Thrones"-Star

Getty Images Christiane Paul bei der Berlinale-Eröffnung 2019

Getty Images Heike Makatsch, Schauspielstar



