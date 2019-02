Er hatte auch in Deutschland viele Fans! Saban Saulic stand auf der Bühne, seitdem er 18 Jahre alt war. Mit Songs wie "Ti Me Varas Najbolje" und "Verujem U Ljubav" sang er sich in die Herzen seiner Fans und zählte zu den populärsten Volksmusikern des Balkans. Jetzt ist der 67-Jährige auf tragische Weise ums Leben gekommen: Der serbische Sänger wurde bei einem Autounfall tödlich verletzt!

Wie die serbische Zeitung Blic berichtet, ereignete sich das folgenschwere Unglück am frühen Sonntagmorgen. Ein Autofahrer war betrunken und ohne Führerschein auf der A2 in Gütersloh unterwegs. Vor einer Baustelle verlor der 34-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit voller Wucht in das Auto, in dem der Musiker saß. Saban sei sofort tot gewesen, heißt es. "Die schönste Stimme ist verstummt", teilte seine Familie bestürzt mit. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitreisenden befand er sich auf dem Weg zum Flughafen in Dortmund – am Vorabend hatte der Volksmusik-Star noch einen Gig in Bielefeld.

Auch der Fahrer des Wagens, der aus Bosnien stammende Sänger Mirsad Keric, erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Während der dritte Insasse weiter in Lebensgefahr schwebt, wurde der Unfallverursacher nur leicht verletzt. Sabans Familie hoffe nun, dass der 67-Jährige als Künstler, einzigartiger Sänger und vor allem als großartiger Mensch in Erinnerung bleibe.

Instagram / sabanofficial Saban Saulic mit seiner Frau, 2018

Instagram / sab Saban Saulic mit seiner Tochter Ilda

Instagram / sabanofficial Saban Saulic mit seinem Freud Milorad Mića Nikolić



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de