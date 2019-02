Zehn Jahre ist es her, dass Rubina Ali (20) die kleine Latika im Oscar-gekrönten Film "Slumdog Millionaire" spielte. In dem Streifen, der auf dem Roman von Vikas Swarup basiert, verkörperte sie die Freundin von dem jungen Jamal (Dev Patel, 28). Danach war es lange Zeit ruhig um die indische Schauspielerin. Doch jetzt ist sie zurück – und so sieht das ehemalige "Slumdog Millionaire"-Mädchen heute aus!

Vor zehn Jahren verließ Rubina ihre winzige Hütte in Mumbai, um an den 81. Academy Awards in Hollywood teilzunehmen. Doch nur kurze Zeit später kam sie zurück in ihre Heimat und zog in ihre erste, eigene Wohnung. Die 20-Jährige, die heute keine süßen Zöpfe, sondern eine lange, dunkelbraune Mähne trägt, verriet im Interview mit dem britischen Mirror aber: "Ich bin durch 'Slumdog' so viel schneller erwachsen geworden", und fügt hinzu: "Der Film hat mir meine Kindheit gestohlen." Mit ihren großen, braunen Augen blickt sie in die Kamera und gesteht weiter: Auch "falsche Freunde" gehörten nach ihrem Erfolg zu ihrem Leben. Rubina versucht deshalb, eher unauffällig zu bleiben und sich voll und ganz auf ihr Studium und ihren Teilzeitjob als Büromitarbeiterin zu konzentrieren.

Der Ex-Kinderstar erinnert sich gerne an seine Vergangenheit vor "Slumdog Millionaire" zurück: "Ich vermisse mein Zuhause von früher. Ich liebte meine Nachbarn und die enge Verwandtschaft in der Nähe. Wir waren eine enge Gemeinschaft."

Getty Images "Slumdog Millionaire"-Star Rubina Ali bei den Oscars 2009

Instagram / alirubina46 Rubina Ali, Schauspielerin

Getty Images "Slumdog Millionaire"-Star Dev Patel und Rubina Ali bei den Oscars 2009

