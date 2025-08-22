Neue Liebe: Shailene Woodley blüht wieder so richtig auf

Shailene Woodley (33) schwebt auf Wolke sieben: Seit sechs Monaten ist die Schauspielerin glücklich mit Lucas Bravo (37) liiert. Der Star aus Emily in Paris hat Shailene, wie es heißt, wieder zum Strahlen gebracht. Ein Insider verriet gegenüber People, dass ihre Beziehung "für sie wie ein frischer Wind" sei. Auch die Freunde der Schauspielerin sollen begeistert von ihm sein: "Er ist unkompliziert, freundlich, nicht eingebildet und emotional präsent. Ihre Freunde lieben ihn."

Für die Leinwandschönheit, die durch Filme wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" bekannt wurde, ist dies ein Neubeginn. Nach ihrer Trennung von NFL-Star Aaron Rodgers (41) im Jahr 2022 erlebte Shailene eine schwierige Phase. Doch jetzt wirke sie wieder glücklich. "Es ist das komplette Gegenteil ihrer Dynamik mit Aaron. Sie ist glücklich, unbeschwert und hat wieder Spaß", wird die Quelle zitiert. Trotz all der Freude sieht Shailene die Dinge gelassen: Sie will nichts überstürzen und konzentriert sich darauf, den Moment zu genießen.

Nach dem Liebes-Aus mit Aaron sprach Shailene in einem Interview mit Porter offen über die schwere Zeit nach der Trennung. "Es war schwer zu arbeiten, während ich die dunkelste und härteste Zeit meines Lebens durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben war beschissen, also fühlte es sich acht Monate lang so an, als wäre ich in einer großen Schmerzblase", gestand die Schauspielerin damals. Die Arbeit an der Serie "Three Women" half ihr, mit ihren Gefühlen umzugehen. "Dafür war ich dankbar – in meiner Rolle konnte ich meine Gefühle damals verarbeiten", erklärte sie weiter.

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Getty Images Shailene Woodley, 2024