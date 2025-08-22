Trotz Drama: Laura Maria Rypa feiert Amelios (1) Geburtstag

Laura Maria Rypa (29) feiert trotz schwieriger persönlicher Umstände einen ganz besonderen Tag: den ersten Geburtstag ihres Sohnes Amelio. Nur wenige Tage, nachdem die Influencerin die Trennung von ihrem früheren Partner Pietro Lombardi (33) öffentlich gemacht hat, teilt sie nun diesen Meilenstein mit ihren Fans. Auf Instagram postet die stolze Mama herzerwärmende Fotos von Amelio und seinem größeren Bruder Leano (2) und richtet liebevolle Worte an das Geburtstagskind. "Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schreibt sie und fügt hinzu: "Du bist ein Geschenk für uns alle – einzigartig, wertvoll und wundervoll."

Der Geburtstag ihres Sohnes könnte passender nicht kommen, um ihr Kraft zu spenden und den Fokus auf die schönen Dinge im Leben zu richten. Auf den Bildern ist die Freude über diesen besonderen Tag deutlich zu spüren. Laura drückt ihr grenzenloses Glück und ihre Liebe zu ihrem Kind mit weiteren rührenden Worten aus: "Möge dein neues Lebensjahr dir Freude, Glück, Gesundheit und viele wunderschöne Momente schenken. Du bist von ganzem Herzen geliebt." Es scheint, als wolle sie trotz der Trennung in der Familie für Stabilität und Geborgenheit sorgen. Von Papa Pietro ist auf den Aufnahmen allerdings nichts zu sehen.

Die Trennung von Pietro und Laura erschütterte vor wenigen Tagen ihre gemeinsame Fanbase. Via Instagram teilte die 29-Jährige mit, dass sie und der Sänger zukünftig getrennte Wege gehen werden. Zu den Hintergründen des Liebes-Aus ist bislang wenig bekannt. Laut Informationen der Bild-Zeitung soll es jedoch kurz zuvor zu einem heftigen Streit gekommen sein – Grund dafür sei der geplante Umzug des Ex-Paares gewesen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Sohn Amelio an seinem ersten Geburtstag

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023