Nach krasser Abnahme: Tammy Slaton zeigt ihre neuen Zähne

Reality-TV-Star Tammy Slaton (39) hat jeden Grund zu strahlen: In dem Podcast "Creative Chaos" präsentierte die Reality-TV-Darstellerin ihre neuen Zähne. Nach einem beeindruckenden Gewichtsverlust von 500 Pfund [230 Kilogramm] und einer Hautstraffungsoperation ließ sich Tammy provisorische Veneers einsetzen, um ihrer Verwandlung den letzten Schliff zu geben. "Sie mussten sie richtig befestigen, weil der Kleber nicht hielt", erklärte Tammy im Gespräch mit dem Moderator Hunter Ezell.

Die Fans zeigten sich begeistert von Tammys Verwandlung und überschütteten sie mit Komplimenten. "Du siehst umwerfend aus!" und "Wir sind so stolz auf dich!", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare. Tammy nutzte die Gelegenheit im Podcast auch, um Gerüchte zu zerstreuen, wonach die Show "Die Pfund-Schwestern" abgesetzt werden könnte. "Das stimmt nicht", stellte sie klar. Auch privat läuft es rund für die TV-Persönlichkeit: Tammy ist seit Juni offiziell mit ihrer Partnerin Andrea Dalton verlobt und genießt das gemeinsame Glück. "Wir chillen einfach gerne zu Hause", erzählte sie über ihre Beziehung.

Neben ihrer unglaublichen Abnahme und ihrem neuen Lächeln ließ Tammy in der Vergangenheit immer wieder durchblicken, dass sie sich bemüht, eine Balance in ihrem Leben zu finden. In einem ihrer TikTok-Videos sprach sie beispielsweise darüber, wie wichtig es ist, sich auch mal etwas zu gönnen, solange es in Maßen bleibt. Ihre Fans schätzen Tammy nicht nur für ihre Offenheit, sondern auch für ihren ansteckenden Humor und ihr Durchhaltevermögen. Mit neuem Schwung und strahlendem Lächeln blickt Tammy nach vorne – bereit, alle Herausforderungen mit Bravour zu meistern.

Anzeige Anzeige

YouTube / ezellfilmco Tammy Slaton, 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton nach ihrem Gewichtsverlust im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton vor ihrer Gewichtsabnahme im Juli 2021