Sie hasst ihn: Chethrin Schulze möchte ihren Vornamen ändern

Chethrin Schulze (33) hat ein Problem mit sich – ihren Vornamen. In einer Instagram-Fragerunde teilt die Influencerin mit ihren Fans die Überlegung, diesen zu ändern. Sie spricht darüber, dass sie nach einer möglichen Hochzeit mit ihrem Partner der Öffentlichkeit als Chethrin Schulze erhalten bleiben möchte, dennoch hält sich der Wunsch nach einem anderen Vornamen hartnäckig. "Ich bin dran, aber das ist wirklich superschwer und aufwendig", gibt sie seufzend zu verstehen.

Chethrin stellt klar, wie ernst es ihr ist: "Kein Witz, ich hasse meinen Vornamen." Es sei immens anstrengend, immer wieder die korrekte Aussprache erklären zu müssen. Der Grund dafür liegt im Ursprung ihres Namens: Ihre Mutter hat ihn selbst erfunden. "Es gab diesen Namen vorher gar nicht und meine Mutter hat sich den ausgedacht. Wer will sowas? Ich nicht", ärgert sich Chethrin. Dass der Wechsel ihres Vornamens jedoch kein einfacher Prozess ist, steht fest – es bleibt also abzuwarten, wann die Reality-TV-Bekanntheit diesen Schritt tatsächlich umsetzen kann und mit welchem neuen Namen sie sich in Zukunft vorstellen wird.

Chethrin machte sich ursprünglich im Reality-TV einen Namen – unter anderem mischte sie Formate wie Love Island, Promi Big Brother und Kampf der Realitystars auf. In letzter Zeit ist es jedoch ruhiger geworden um die 33-Jährige. Im November 2023 ist sie Mutter geworden und konzentriert sich jetzt voll und ganz auf das Leben mit dem kleinen Milan. Auf Instagram teilt sie dabei fleißig Einblicke in ihren Alltag, das Mamasein und ihre Beziehung mit ihrem Partner, den sie im Netz liebevoll "Mr. Smiley" getauft hat.

IMAGO / nicepix.world Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Sohn Milan im März 2025