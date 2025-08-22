Ausgeflirtet? Katy Perry und Justin Trudeau planen kein Date

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) waren Ende Juli zusammen in Montreal unterwegs und verbrachten Zeit bei einem gemeinsamen Dinner im Restaurant Le Violon. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister wurden zuvor auch bei einem Spaziergang mit einem Hund gesichtet, wodurch sofort Gerüchte über eine mögliche Romanze aufkamen. Doch Insider verraten, dass Katy und Justin aktuell keine Pläne für ein weiteres Treffen haben. "Sie hatten ein lockeres erstes Kennenlern-Date", erklärte eine Quelle gegenüber dem People Magazin. Zwar gäbe es gemeinsame Interessen, jedoch sei Dating momentan für Katy kein Thema. Auch Justin hatte zwei Tage nach dem Dinner Katys Konzert besucht.

Beide Prominente befinden sich in einer Lebensphase des Umbruchs. Während Katy sich auf ihre "Lifetimes"-Tour konzentriert und weltweit auftritt, verarbeitet Justin die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire. Die beiden hatten ihre 18-jährige Ehe im vergangenen Jahr beendet und ziehen ihre drei gemeinsamen Kinder weiterhin zusammen groß. Katy, die sich Anfang dieses Jahres endgültig von Schauspieler Orlando Bloom (48) getrennt hat, legt derzeit den Fokus auf die Co-Elternschaft ihrer Tochter Daisy Dove, die am 26. August fünf Jahre alt wird. Laut einer Quelle besteht zwar eine Anziehung zwischen Katy und Justin, jedoch ist unklar, wie sich die Situation entwickeln wird.

Die Dinner-Verabredung in Montreal hat jedoch für viel Aufmerksamkeit gesorgt, da beide Persönlichkeiten in der Vergangenheit durch ihre prominenten Beziehungen im Rampenlicht standen. Justin, der ehemals das Amt des Premierministers innehatte, ist bekannt dafür, eine soziale und aufgeschlossene Persönlichkeit zu sein. Katy hingegen beschäftigt nicht nur ihre Musikkarriere, sondern auch ihre Fans mit ihrem offenen und humorvollen Umgang. Ob die beiden jedoch über mehr als gemeinsame Interessen hinauskommen, bleibt abzuwarten – offenbar lässt sich weder die Sängerin noch der Politiker unter Druck setzen.

Collage: Getty Images, gbrci / Future Image / ActionPress Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

IMAGO / Anadolu Agency Justin Trudeau, kanadischer Politiker