Margot Robbie spricht erstmals über ihr junges Mutterglück

Die Rolle der Mama ist wohl Margot Robbies (35) liebste, die sie in ihrem bisherigen Leben spielen durfte. Seit Oktober 2024 ist die Schauspielerin Mutter. Im Interview mit Entertainment Tonight spricht sie nun erstmals darüber – und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Es ist das Schönste", betonte die Barbie-Berühmtheit im Gespräch mit der Interviewerin, die ebenfalls frischgebackene Mutter ist.

Auch Margots "A Big Bold Beautiful Journey"-Co-Star Colin Farrell (49) ist bei dem Interview anwesend und möchte etwas zum Thema beisteuern. Der Filmstar ist 2003 erstmals Vater geworden und ein zweiter Sohn erblickte 2009 das Licht der Welt. "Oh mein Gott, es hat mir alles bedeutet. Vater zu sein? Ja, das hat mir alles bedeutet", verrät er und schwärmt: "[...] Sie sind der wichtigste Aspekt meines Lebens und das schon, seit sie da sind. … Sie haben mir so viel beigebracht. Wer auch immer ich heute bin, das hängt zum großen Teil mit ihrer Existenz zusammen."

Am vergangenen Mittwoch feierten Margot und Colin die Premiere ihres neuen Streifens "A Big Bold Beautiful Journey" in Los Angeles. Für die Leinwandbeliebtheit war es der erste Red-Carpet-Auftritt seit der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Oktober. Sie glänzte in einem glamourösen schwarzen Minikleid mit semi-transparenten Details. Ihr Gatte und frischgebackener Papa Tom Ackerly war bei dem Event nicht dabei.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Margot Robbie, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Ferrell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Farrell und Margot Robbie, "A Big Bold Beautiful Journey"-Darsteller