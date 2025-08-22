Bill Kaulitz verrät: Das läuft wirklich mit Jannik Kontalis

Seitdem Bill Kaulitz (35), Sänger der Band Tokio Hotel, und der Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) zusammen in einem Berliner Club gesichtet wurden, kursieren wilde Spekulationen über eine mögliche Romanze der beiden. Der Musiker und der aktuelle Bürgermeisterkandidat von Mönchengladbach wirkten vertraut und sorgten mit ihren ausgelassenen Momenten für reichlich Gesprächsstoff. Im RTL-Interview äußerte sich Bill nun zu den aufkommenden Gerüchten: "Wir lernen uns kennen", erklärte der Musiker knapp. Näher wollte er auf die Verbindung zu dem Reality-Star und Influencer nicht eingehen.

Jannik, der aktuell durch seine Teilnahme an der Reality-Show Prominent getrennt für Schlagzeilen sorgt, plant derzeit seinen Wahlkampf für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach. Es wird gemunkelt, dass die Nähe der beiden nicht nur die Aufmerksamkeit für ihre jeweiligen Projekte steigern dürfte, sondern auch eine persönliche Verbindung vertieft. Auf die Möglichkeit, dass er den Reality-Star durch die potenzielle Beziehung auf seinem politischen Weg begleiten könnte, ging Bill im Interview nicht ein. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" spaßte er jedoch nur einige Tage zuvor: "Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach."

Bill ist nicht nur für seine Musik und die Erfolge mit Tokio Hotel bekannt, sondern auch für seinen extravaganten Stil und seinen offenen Umgang mit persönlichen Themen. Seine humorvolle Art, Gerüchte zu kommentieren, ist ein typischer Zug des Sängers und Moderators. Über sein Liebesleben hält sich der Musiker jedoch oft bedeckt, wobei Jannik im Allgemeinen dafür bekannt ist, seine Beziehungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Immerhin fand er zwei seiner Ex-Freundinnen, Yeliz Koc (31) und Gerda Lewis (32), durch Auftritte im Reality-TV. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die vermeintliche Verbindung zwischen Bill und Jannik weiterentwickelt – ob sie tatsächlich mehr als nur eine Freundschaft verbindet, bleibt bisher unklar.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024