Das könnte der Grund für Jean Pormanoves Tod gewesen sein

Jean Pormanove, ein beliebter Social-Media-Star mit über 500.000 Followern, verstarb während eines zwölf Tage andauernden Livestreams auf der Plattform Kick. Der Streamer wurde leblos in einem gemieteten Raum im französischen Contes, nördlich von Nizza, aufgefunden. Eine Obduktion ergab nun laut New York Times, dass weder ein Fremdverschulden noch traumatische Verletzungen für seinen Tod verantwortlich waren. Stattdessen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Herzprobleme und eine bereits bekannte Erkrankung der Schilddrüse mögliche Ursachen sein könnten. Das teilte die Staatsanwaltschaft von Nizza mit.

Die genauen Umstände von Jeans letzten Stunden werden weiterhin überprüft. Ermittler haben das Videoequipment aus seinem Streamingraum beschlagnahmt und mehrere Personen befragt, die während seines Streams anwesend waren. Aufzeichnungen früherer Übertragungen zeigen, dass der Influencer häufig Ziel von verbalen und physischen Angriffen war. Auch die Plattform Kick gerät zunehmend in den Mittelpunkt der Ermittlungen, da es Berichte gibt, dass dort über Monate hinweg problematische Inhalte gestreamt wurden. Kick hat bereits Schritte unternommen und alle Personen, die an Jeans letztem Stream beteiligt waren, vorläufig gesperrt.

Jean, der mit bürgerlichem Namen Raphaël Graven hieß, wurde für seine Gaming-Videos und extremen Streaming-Challenges bekannt. Obwohl er Hunderttausende Fans hatte, war sein Content nicht unumstritten. Die Umstände seines Todes werfen ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des Streamer-Daseins, wo Druck und Grenzüberschreitungen keine Seltenheit sind. Ein tragischer Punkt seiner Karriere war jedoch, dass Zuschauer seines letzten Livestreams miterleben mussten, wie er scheinbar leblos auf einer Matratze lag. Sein plötzlicher Tod hat in der Community eine breite Debatte über Sicherheit und Verantwortung in der Streaming-Welt ausgelöst.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, französischer Streamer

Anzeige