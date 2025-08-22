Bei Teddi Mellencamp wurde ein weiteres Melanom entfernt

Teddi Mellencamp (44), bekannt aus der Show Real Housewives of Beverly Hills, sorgt sich weiterhin um ihre Gesundheit. Während sie aktuell gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, enthüllte sie in der jüngsten Folge ihres Podcasts "Two Ts in a Pod", dass bei einer Untersuchung eine neue Melanomstelle auf ihrem Bauch entdeckt und vorsorglich entfernt wurde. "Das ist ein Hinweis, eure Haut regelmäßig kontrollieren zu lassen", betonte sie im Gespräch.

Teddi machte deutlich, wie wichtig es sei, auch während anderer Behandlungen regelmäßige Hautchecks nicht zu vernachlässigen. Sie erklärte, dass sich ihre bisherigen Melanome alle auf ihrem Rücken befanden, die neue Entdeckung jedoch an einer anderen Stelle auftrat. In ihrem Podcast zeigte sie sich erleichtert über ihre Vorsorgeuntersuchung beim Arzt: "Ich bin wirklich froh, dass ich gestern gegangen bin, denn jetzt haben wir alles im Griff." Obwohl die bisherigen Untersuchungen belastend sind, betonte sie, dass man so Risiken minimieren könne.

Die Reality-TV-Darstellerin leidet an einer metastasierten Form von Hautkrebs. Bereits im Frühjahr gab sie bekannt, dass ihre Krebserkrankung in Gehirn und Lunge metastasiert ist. Dazu kommt, dass die Nebenwirkungen ihrer Immuntherapie so stark waren, dass diese pausiert werden musste. Trotzdem zeigt sie immer wieder Stärke im Umgang mit ihrer Krankheit, ist aber auch ehrlich über schwierige Momente. Die Bravo-Darstellerin sprach offen davon, dass sie sich an manchen Tagen von der Krankheit überfordert fühlt, sich jedoch stets bemüht, all dem mit Willenskraft und mentaler Stärke entgegenzutreten. Die Unterstützung von Familie und engen Freundinnen scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp, Mai 2025