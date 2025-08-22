Seit seiner Taufe: Yasin Mohamed masturbiert nicht mehr

Yasin Mohamed (34) startete kürzlich eine Fragerunde auf Instagram – dabei bat der Realitystar seine Follower um kreative Fragen, die nicht 08/15 sind. Gesagt, getan: Ein Nutzer hakte nach, wie oft Yasin in der Woche masturbiert. Die Antwort des einstigen TV-Casanovas dürfte einige überraschen. "Seit meiner Taufe tatsächlich gar nicht mehr", gab Yasin preis und fügte hinzu: "Und ich kann es jedem Mann empfehlen."

Die Taufe, von der Yasin spricht, liegt nicht lange zurück. An Ostern ließ er sich taufen und bezeichnet diesen Tag seither als seinen "zweiten Geburtstag". Seitdem scheint sich in seinem Leben einiges geändert zu haben. Auch öffentlich sprach der Ex on the Beach-Star immer wieder über spirituelle Erfahrungen und persönliche Transformationen, die ihn dazu bewegt haben, viele alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen: Dazu gehört neben Alkohol, Drogen, Partys und Sex wohl auch die Selbstbefriedigung.

Der Auslöser für sein spirituelles Erwachen war ein Skandal rund um ihn und eine Love Island VIP-Kollegin, der in einer juristischen Auseinandersetzung resultierte. Von heute auf morgen verlor Yasin seine Jobs und viele Fans – und wandte sich vor Verzweiflung an Gott. Seither macht er mit einem drastischen Lebenswandel von sich reden. Doch obwohl er nun abstinent leben will und regelmäßig die Bibel liest, betonte er bereits demütig auf Instagram: "Ich bin dadurch kein Heiliger."

Yasin Mohamed, Realitystar

Yasin Mohamed, Juni 2025

Yasin Mohamed, Juli 2025