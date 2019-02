Lisa Seagram war bekannt aus Serien wie Batman oder auch "The Beverly Hillbillies" und spielte in dem Film "Come Blow Your Horn" sogar an der Seite von Frank Sinatra (✝82). Doch bereits seit neun Jahren kämpfte die Schauspielerin gegen Demenz. Ihre Tochter gab am heutigen Tag die traurige Nachricht bekannt: Der TV-Star hat den Kampf gegen seine jahrelange Krankheit verloren!

Gegenüber Fox News verkündete Chela Fiorini, dass ihre Mutter bereits am 1. Februar in einer Einrichtung für betreute Pflege in Kalifornien verstorben sei. Die 82-Jährige erkrankte vor fast einem Jahrzehnt an der verräterischen Krankheit Demenz. Alleine Cannabis half Lisa dabei, die schlimmsten Symptome ihrer Erkrankung wenigstens ein bisschen zu lindern, so ihre Tochter.

Zudem verkündete Chela: "Mama inspiriert weiter durch unser Projekt 'Alznotes.com', in dem wir anderen Familien und professionellen Demenz-Betreuern beibringen, wie sie mit dieser Krankheit umgehen können." Die Schauspielerin hinterlässt ihre beiden Töchter Chela und Alisa sowie die zwei Enkelkinder Jessica und Michael.

Getty Images Frank Sinatra, Sänger und Schauspieler, 1950

Rex Features / Rex Features Frank Sinatra, Barbara Rush, Phyllis Mcguire, Jill St John, Cast von "Come Blow Your Horn"

Everett Collection Pat Harrington, Jr. und Lisa Seagram, 1969



