Harte Anschuldigungen an Jordyn Woods (21)! Aktuell sind alle Augen auf die ehemalige beste Freundin von Kylie Jenner (21) gerichtet. Der Grund: Sie soll etwas mit Tristan Thompson (27), dem Freund von Khloe Kardashian (34), gehabt haben. In einem Interview schilderte die 21-Jährige am Freitag ihre Sicht auf die Dinge und behauptet: Mehr als ein kleiner Kuss auf die Lippen lief zwischen ihr und dem Basketballer nicht. Während Jordyn damit zahlreiche Kardashian-Fans wieder beschwichtigen konnte, gießt YouTube-Star Jeffree Star (33) nun wieder Benzin ins Feuer: Er behauptet, dass Jordyn und Tristan schon seit Monaten miteinander turteln sollen!

Der Bekannte von Kim Kardashian (38) verfolgte Jordyns Auftritt in Jada Pinkett Smiths (47) Show "Red Table Talk" – und sah sich gezwungen seinem Ärger auf Snapchat Luft zu machen: "Jordyn sagte wirklich, dass Tristan sie beim Verlassen seines Hauses auf den Mund geküsst habe. Das ist eine verdammte Lüge. Ihr macht schon seit einem Monat oder zwei miteinander rum. Die ganze Stadt Calabasas weiß das. Da sind überall Augen, da sind normale Leute, die nicht berühmt sind, die deine Nachbarn sind, Bitch!" Mit ihrem Besuch in der Talkshow würde Jordyn demnach lediglich versuchen, ihren "Arsch zu retten".

Doch nicht nur die Brünette bekommt ihr Fett weg. Zuvor schoss Jeffree auch scharf gegen Khloe, die sich kurz nach der Sendung auf Twitter zu Wort meldete und Jordyn unterstellte, ihre Familie zerstört zu haben. Der Make-up-Guru antwortete daraufhin: "Lernt einfach, zusammen euer Kind auf einem gesunden Level zu erziehen und hör einfach auf, so zu tun, als sei dein Mann nicht ebenso Abschaum. Danke, und jetzt halt die Klappe. – Die Welt".

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Kim Kardashian

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson im August 2018

