Vater verschwunden: Tristan Thompson will für Bruder da sein

Tristan Thompson (32) durchlebt eine schwierige Zeit. Im vergangenen Jahr verstarb die Mutter des NBA-Stars an einem Herzinfarkt. Der Basketballer übernahm das vorübergehende Sorgerecht für seinen kleinen Bruder Amari Thompson (17), der wegen Epilepsie auf ständige Hilfe angewiesen ist. Die beiden kamen zeitweise bei Tristans Ex Khloé Kardashian (39) unter, die im Netz von Amari schwärmte. Jetzt will Tristan noch mehr Verantwortung übernehmen!

Das Problem ist: Eigentlich liegt die Verantwortung für Amari bei seinem Vater Trevor Douglas Thompson. Der ist jedoch nicht aufzufinden: "Trevor hat [Amari] tatsächlich im Stich gelassen." In den Gerichtsunterlagen, die ET Online vorliegen, heißt es, er habe weder Unterhalt gezahlt noch Kontakt zu seinen Söhnen gehabt. Tristan erklärt in einem Schreiben, er wolle jetzt der gesetzliche Vormund seines Bruders werden, um dessen Finanzen und Gesundheitsversorgung zu verwalten.

"Mein einziger Kontakt mit Trevor in den letzten neun Jahren war eine kurze Begegnung, als er bei der Beerdigung meiner Mutter erschien. Ich weiß nicht, wo er sich derzeit aufhält oder in letzter Zeit aufgehalten hat", schreibt Tristan über die traurige Situation. Ob er als dauerhafter Vormund geeignet ist, soll nun geprüft werden.

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Profi

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Mutter Andrea im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de