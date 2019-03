Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Khloe Kardashians (34) On-Off-Freund Tristan Thompson (27) angeblich etwas mit Jordyn Woods (21) gehabt haben soll. Die einstige BFF von Kylie Jenner (21) äußerte sich dazu jetzt in einem Interview – doch Khloe glaubte ihr nicht und schoss ihre Giftspritzen Richtung Jordyn. Nun meldete sich die Unternehmerin erneut zu dem Vorfall und nahm ihren Baby-Daddy Tristan in Schutz – ganz zum Groll ihrer Community!

Hat Tristan etwa einen Papa-Bonus? Via Twitter schrieb die 34-Jährige kurz nach ihrem ersten Beitrag an Jordyn, für den sie bereits scharf kritisiert wurde, nun folgende Zeilen. "Tristan ist gleichermaßen schuld, aber Tristan ist der Vater meines Kindes.[...] Er hat diese Situation PRIVAT behandelt", textete die Mutter einer Tochter voller Zorn. Hätte Tristan ebenfalls in der Öffentlichkeit gelogen, hätte sie ihn auch dafür öffentlich verantwortlich gemacht.

Fans der blonden Beauty sehen diesen Tweet allerdings ziemlich kritisch. "Weil er der Vater deines Kindes ist, darf er dich mehrmals betrügen und du verzeihst ihm – aber einer jahrelangen Freundin nicht? Ich glaube, du solltest deine Prioritäten noch mal überprüfen", kommentierte ein verwunderter Fan unter Khloes Post.

Getty Images Jordyn Woods im Februar 2019

Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star und Unternehmerin

