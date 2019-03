Vor einigen Tagen kam heraus, dass Jordyn Woods (21) angeblich eine Affäre mit Khloe Kardashians (34) Baby-Daddy Tristan Thompson (27) hatte. Nach dieser Skandal-Schlagzeile versuchten beide Seiten, sich für diesen Betrug an Khloe zu rechtfertigen – ohne großen Erfolg. Sowohl Kylie Jenners (21) ehemalige BFF als auch der Basketballer wurden vom Kardashian-Jenner-Klan kritisiert. Jetzt meldete sich Jordyn das erste Mal selbst zu Wort und wollte einiges klarstellen!

In Jada Pinkett Smiths (47) Netz-Show Red Table Talk wollte die 21-Jährige reinen Tisch machen. Sie sei an dem besagten Abend zwar mit Tristan zusammengewesen – zwischen den beiden sei aber nie etwas gelaufen. "Wir haben niemals den öffentlichen Bereich verlassen, sind in ein Schlafzimmer oder Badezimmer gegangen. Wir waren beide immer zu sehen", erzählte Jordyn mit feuchten Augen im Interview. Tristan habe sie lediglich zum Abschied auf den Mund geküsst. "Es war einfach nur ein Kuss auf meine Lippen, keine Zunge, keine Knutscherei, nichts", stellte das Model weiter klar.

Dass an diesem Abend auch Alkohol im Spiel war, verneinte die ehemalige Busenfreundin von Kylie nicht: "Leute machen dumme Sachen und werden in diesem Moment erwischt." Jordyn habe Khloe von dem Vorfall derweil nicht sofort erzählt, weil sie die Mutter einer Tochter einfach nur beschützen wollte.

Getty Images Jada Pinkett Smith

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Khloe Kardashian, Reality-Star

