Unterhalt für Baby mit Affäre: Tristan Thompson im Rückstand

Während seiner Beziehung mit Khloé Kardashian (39) hatte Tristan Thompson (33) eine Affäre mit Maralee Nichols, aus der ein kleiner Sohn hervorging. Diesen zieht die Influencerin inzwischen allein groß. Eigentlich muss der Basketballer seiner einstigen Liebhaberin für die Versorgung ihres Sohnes Theo monatlich Unterhalt zahlen. Doch wie The Sun berichtet, ist Tristan im Rückstand. Dem Medium zufolge muss der Sportler Maralee umgerechnet 53.430 Euro zahlen, nachdem er die Zahlungen vom 15. September 2023 bis zum 31. Januar 2024 versäumt hatte. Weder Tristan noch Maralee äußerten sich bislang dazu.

Bereits seit der Geburt des kleinen Theo soll Tristan keinen Unterhalt gezahlt haben, weswegen die dunkelhaarige Beauty schließlich vor Gericht zog – mit Erfolg: Wie TMZ berichtete, muss der Profisportler monatlich etwa 8.917 Euro an Maralee zahlen. Ein Anwalt des 33-Jährigen hatte inmitten des damaligen Rechtsstreits jedoch betont, dass Tristan seiner Ex-Affäre sehr wohl Unterhalt gezahlt hat. Tristan soll "rückwirkend zu dem Datum, an dem sie das Kind entbunden hat, Kindesunterhalt an Frau Nichols gezahlt" haben und auch weiterhin zahlen, hieß es in einem Brief an das Magazin Page Six.

Aktuell scheint sich Tristan nicht gerade mit Ruhm zu bekleckern: Neben den Schlagzeilen um ihn und seine Affäre sorgte er in den vergangenen Wochen vor allem durch seinen Doping-Skandal für Aufsehen! Aktuell steht Tristan eigentlich bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag. Doch bei einem Drogentest wurde Tristan positiv auf zwei Steroide getestet – der NBA-Star ist nun für 25 Spiele gesperrt.

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols mit Sohn Theo Thompson

Getty Images Tristan Thompson, NBA-Profi

