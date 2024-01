Tristan Thompsons Dopingskandal: Ex Khloé schweigt bewusst

Dazu hat sie nichts zu sagen. Profi-Basketballer Tristan Thompson (32) löste vor ein paar Tagen einen echten Skandal aus, als er positiv auf Dopingmittel getestet wurde. Bei einem Test wurden unter anderem Steroide nachgewiesen. Die Konsequenz ist hart: Ganze 25 NBA-Spiele ist der Sportler gesperrt. Eine hat sich bisher noch nicht dazu gemeldet: Seine Ex Khloé Kardashian (39) hofft, dass sich der Skandal von allein erledigt.

Die Beziehungsexpertin Louella Alderson erklärt im Interview mit Mirror, dass es unwahrscheinlich ist, ein Statement von Khloé zu bekommen. "Tristans Dopingskandal wurde öffentlich gemacht, aber er hat keine große Aufmerksamkeit in den Medien erhalten, und es ist wahrscheinlich, dass Khloé es dabei belassen will. [...] Vielleicht hofft sie aber auch, dass sich die Geschichte in Luft auflöst, wenn sie sie öffentlich ignoriert", meint Louella. Der Kardashian-Clan ist immerhin bekannt dafür, Skandale so privat wie möglich zu halten.

Die Beziehung zwischen Khloé und Tristan war in den vergangenen Jahren grundsätzlich eine einzige Achterbahnfahrt. Aktuell soll vor allem die Unternehmerin weniger gut auf ihren Ex zu sprechen sein. Der NBA-Star hingegen hat die Beziehung zu der Mutter seiner Kinder wohl noch nicht aufgegeben. "Mein Ziel ist es, meine Familie wieder als Ganzes zu haben", erklärte er in "The Kardashians".

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson bei einem Basketballspiel in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de