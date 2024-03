Khloé Kardashian gratuliert ihrem Ex Tristan zum Geburtstag!

Zwischen ihnen scheint kein böses Blut mehr zu fließen. Über fünf Jahre lang waren Tristan Thompson und Khloé Kardashian (39) ein Paar. Seit 2021 gehen die beiden getrennte Wege. Am Mittwoch feierte Tristan Thompson seinen 33. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages gratulierte ihm auch seine Ex-Freundin öffentlich im Netz. In ihrer Instagram-Story postete die Protagonistin von Keeping up with the Kardashians ein Bild des Basketballers mit den zwei gemeinsamen Kindern True (5) und Tatum (1). Dazu schrieb sie: "Happy Birthday, Tristan!"

In einem zweiten Story-Post teilte die Gründerin von "Good American" einen Schnappschuss von Tristan und seinem jüngsten Bruder Amari, für den der NBA-Star seit dem Tod seiner Mutter Andrea Thompson im Januar 2023 die Vormundschaft übernommen hat. "Deine Mama ist stolz auf dich", schrieb Khloé zu dem Bild, bevor sie ihrem Ex noch einmal alles Gute zum Geburtstag wünschte. Der Star der Cleveland Cavaliers schien von den Worten seiner ehemaligen Partnerin gerührt zu sein. In seiner Instagram-Story repostete er Khloés Beiträge – verzichtete jedoch auf einen zusätzlichen Kommentar.

Hinter Khloé und Tristan (33) liegt eine turbulente Beziehung. Während sie zusammen waren, betrog er die Unternehmerin mehrfach. Nachdem sie dem Sportler immer wieder vergeben hatte, zog sie im Juni 2021 einen endgültigen Schlussstrich. Der Grund für das finale Liebes-Aus war, dass Tristan ein Kind mit einer seiner Affären bekam. "Es ist eine seltsame und beschissene Situation, in der sie sich befindet", erklärte Khloés Schwester Kim Kardashian (43) in der Serie The Kardashians.

