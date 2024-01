Khloé Kardashian versucht für Kinder nett zu Travis zu sein

Khloé Kardashian (39) kann ihre Gefühle mittlerweile kontrollieren! Jahrelang hatte die Reality-TV-Bekanntheit eine On-off-Beziehung mit Tristan Thompson (32) geführt und hat mit ihm zwei Kinder. 2021 fand ihre Liebe jedoch endgültig ein Ende – insbesondere, da der Basketballer immer wieder mit einer anderen Frau das Bett geteilt hatte. Die Unternehmerin ist also nicht besonders gut auf ihren Ex und dessen Techtelmechtel zu sprechen. Für ihre Kinder reißt sich Khloé allerdings zusammen!

"Wäre es wirklich so leicht, einfach nie wieder ein Wort mit ihm zu wechseln und schlecht über ihn zu sprechen? Natürlich. Aber es ist viel schwieriger, nett zu sein", gibt die Familienmutter offen im Gespräch mit tmrw zu. Sich im Beisein ihrer Kinder zusammenzureißen, sei Khloé nicht immer leicht gefallen. "Ich musste lernen, meine Gefühle zu kontrollieren. Es ist so oft vorgekommen, dass meine Gefühle die Kontrolle übernommen haben und ich impulsiv war", räumt die 39-Jährige ein. Ihr sei es aber wichtig, dass ihr Nachwuchs eine gute Beziehung zu seinem Vater habe.

Khloés Schwester Kourtney Kardashian (44) ist wohl ein wenig anderer Meinung – ihr fällt es schwer, ein gutes Verhältnis zu dem Sportler aufzubauen! "Tristan hat […] schreckliche Entscheidungen getroffen. Manchmal bin ich so getriggert von ihm, dass ich nicht in seiner Nähe sein kann", erklärte sie bei The Kardashians.

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram/ kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2023

