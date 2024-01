Doping-Skandal! Tristan Thompson für 25 NBA-Spiele gesperrt

Er muss eine Pause beim Körbe verteilen einlegen. Tristan Thompson (32) ist ein aus Kanada stammender Basketballspieler. 2011 spielte er für die Cleveland Cavaliers, 2016 gewann er mit seiner Mannschaft und Weltstar LeBron James (39) das Finale der NBA. Im April vergangenen Jahres wechselte der Ex von Khloé Kardashian (39) zu den Los Angeles Lakers, inzwischen steht er bei den Cavaliers wieder unter Vertrag, die nun auf ihn verzichten müssen. Denn Tristan wurde positiv auf Steroide getestet.

Via X gab die National Basketball Association bekannt, dass der 32-Jährige für 25 Spiele in der NBA-Liga gesperrt ist. Der Grund: Bei einem Drogentest wurde Tristan positiv auf zwei Steroide getestet – der Profi wird in der Zeit, in der er gesperrt ist, auf seine Bezahlung verzichten müssen. Tristan griff zum Dopingmittel Ibutamoren und zu einem muskelaufbauenden Präparat.

Somit sorgt er nicht nur mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Seine On-off-Beziehung mit Ex Khloé sorgte immer wieder für Wirbel. Tristan scheint mit der Mutter seiner beiden Kinder noch nicht abgeschlossen zu haben. In einer Folge von "The Kardashians" verriet er Khloés Schwester Kourtney (44): "Würde ich gern mit deiner Schwester zusammen sein und den Rest meines Lebens mit ihr verbringen? Ja, natürlich. Mein Ziel ist es, meine Familie wieder als Ganzes zu haben."

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Basketballspieler

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson bei einem Basketballspiel in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de