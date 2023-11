Tristan Thompson will Ex Khloé Kardashian zurückgewinnen!

Da hat wohl jemand noch starke Gefühle für sie! Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompsons (32) Beziehung glich in den vergangenen Jahren einer regelrechten Achterbahnfahrt. Nach einigen Affärenskandalen und einem zweiten gemeinsamen Kind war dann aber in diesem Jahr alles aus und vorbei. Doch offenbar hat der Basketballstar noch lange nicht damit abgeschlossen. Tristan würde wohl gern wieder eine Beziehung mit Khloé führen!

Das verrät der Sportler nun zumindest in einer aktuellen Folge "The Kardashians" gegenüber Kourtney Kardashian (44). "Würde ich gern mit deiner Schwester zusammen sein und den Rest meines Lebens mit ihr verbringen? Ja, natürlich. Mein Ziel ist es, meine Familie wieder als Ganzes zu haben", erklärt er offen und fügt hinzu: "Auch wenn ich nicht in einem glücklichen Haushalt aufgewachsen bin, habe ich mir das immer gewünscht."

Dass Tristan Khloé fremdgegangen ist, erklärt er nämlich mit seiner schweren Kindheit. "Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der eine Frau gut behandelt. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der eine Frau nicht betrügt", erzählt er Kourt in dem Gespräch. Aus diesem Grund habe er Schmerz und Leid nie erfahren, weil seine Mutter nach Außen hin alles geduldet und ertragen habe.

Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney und Khloé Kardashian

Tristan Thompson und Khloé Kardashian

