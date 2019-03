Große Trauer um einen tierischen Star: Der afrikanische Weißbauchigel Mr. Pokee ist gestorben! Die Studentin Talitha Girnus gab dem stacheligen Racker ein liebevolles Zuhause und setzte ihn im Netz perfekt in Szene. Die Abenteuer des Social-Media-Stars verfolgten mittlerweile über eine Million User – er hatte sogar mehr Anhänger als beispielsweise Helene Fischer (34). Doch nun müssen seine Follower und sein Frauchen Abschied von Mr. Pokee nehmen!

"Mein lieber Pokee, ich liebe dich vom ganzen Herzen – uneingeschränkt und für immer", schrieb Talitha auf seinem Instagram-Account. Sie werde ihn ewig als den süßen Engel in Erinnerung behalten, der er gewesen sei. "Ich danke dir vom ganzen Herzen, für all die glücklichen Momente, die du mir geschenkt hast und dass du für mich da gewesen bist, als ich dich am nötigsten brauchte." Ein Teil von ihr sei mit ihm auch gestorben, der andere Teil werde ihn für immer in Erinnerung behalten.

Aber woran ist der Weißbauchigel gestorben? "Bei Pokee haben sich nach seiner Zahn-Operation Bakterien entwickelt", erklärte Talitha auf der Foto- und Videoplattform. "Er war aktiv und fühlte sich gut und die Ärzte konnten bis vor drei Tagen nicht herausfinden, was für eine Art Bakterien er hatte. Danach gaben sie ihm Antibiotika dagegen, aber auf einmal fühlte sich Pokee schlechter." Gestern habe der Tierarzt dann festgestellt, dass Pokee eine Blutinfektion habe, die durch andere Bakterien verursacht worden waren. Es wurde alles versucht, doch Pokee konnte den Kampf nicht gewinnen.

