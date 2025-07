Fünf Jahre Auszeit: Sabia Boulahrouz wollte nur Mutter sein

Fünf Jahre blieb Sabia Boulahrouz (47) der Öffentlichkeit fern. Jetzt steht das Model überraschend wieder auf dem roten Teppich. Bei der Bild Red Night in Hamburg feierte Sabia ihr Comeback. Für ihre lange Abwesenheit hat sie aber eine sehr gute Begründung. "Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein", erklärt sie gegenüber Bild. Die Entscheidung fällte die gebürtige Hamburgerin mit Beginn der Pandemie: Fröhlicher Instagram-Content fühlte sich für sie damals falsch an und ihre Kinder brauchten ihre Mama: "Mir war es wichtig, 100 Prozent für sie da zu sein. Und dabei hatte ich gemerkt, wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen." Nach der Pandemie sei es für Sabia richtig gewesen, sich weiter auf ihre Familie zu konzentrieren.

Da die Kinder aber mittlerweile alt genug sind, scheint für Sabia der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, sich wieder dem Blitzlichtgewitter zu stellen. "Mittlerweile sind meine Kinder groß genug und ich gehe wieder aus. Ich taste mich langsam zurück", schmunzelt sie. In der Zwischenzeit hat sich einiges im Leben der 47-Jährigen getan. Neben ihren drei Kindern erweiterten auch zwei Enkelkinder die Familie. Stolz erzählt sie: "Ich bin auch zum zweiten Mal Oma geworden. Meine Enkelin Thea wird im August schon drei." Einen Partner habe Sabia aktuell nicht. Zwar gab es immer mal wieder Dates und auch eine kurze Beziehung, aber der Richtige war wohl noch nicht dabei. "Ich bin glücklicher Single", betont die ehemalige Tänzerin. Bereit für eine neue Liebe wäre sie aber.

Größere Bekanntheit erlangte Sabia zunächst als Spielerfrau an der Seite des niederländischen HSV-Spielers Khalid Boulahrouz (43). Die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder – ihre jüngste Tochter kam 2008 zu früh auf die Welt und starb wenige Tage nach der Geburt. Sabias älteste Tochter stammt aus einer früheren Beziehung. 2013 ließen sie sich scheiden. Wesentlich medienwirksamer war aber ihre Liebe zu Rafael van der Vaart (42). Die beiden wurden ein Paar, nachdem der Fußballer sich von seiner Frau Sylvie Meis (47) getrennt hatte. Sabia galt lange als beste Freundin der Moderatorin, weshalb die Beziehung einen kleinen Skandal auslöste. Zusammen mit Rafael erwartete die ehemalige Global Gladiators-Kandidatin sogar ein Kind. Doch dieses verlor sie im fünften Schwangerschaftsmonat. Im August 2015 trennten Sabia und Rafael sich allerdings wieder.

Sabia Boulahrouz in Berlin

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz im Mai 2019

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart im März 2015