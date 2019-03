Große Trauer in der TV-Welt! Jahrelang konnten Fans den Kommentaren von Werner Schneyder lauschen. Der in Graz geborene Österreicher hatte bereits im Schulaltar Fuß im Sportjournalismus gefasst. Über seinen weiteren Berufszweig, das Kabarett, knüpfte er Kontakt zum ZDF, wo er ab 1975 als Moderator groß rauskam. Dort war er für die Präsentation der Sportsendung "das aktuelle sportstudio" und den Jahresrückblick "Das ausgefallene Sport-Studio" bekannt. Nun müssen seine treuen Zuschauer Abschied nehmen: Werner Schneyder ist verstorben!

Diese Nachricht wurde aus Familienkreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Demnach soll er tot in seiner Wohnung in Wien aufgefunden worden sein. Wann genau Werner das Zeitliche segnete, ist nicht genau bekannt – sein Ableben wurde allerdings am Sonntag bekannt gegeben. Weitere Details oder die Ursache seines Todes der ZDF-Bekanntheit sind bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Regine Bulling-Schneyder und seinen Sohn Achim.

Neben seiner Tätigkeit als Moderator war Schneyder auch als Autor und vor allem Kabarettist bekannt. Seine Zusammenarbeit mit Dieter Hildebrandt (91) bei der Münchner "Lach- & Schießgesellschaft" machten ihn zum Star. Werners ehemaliger Kollege verstarb bereits 2013.

gbrci / Future Image / ActionPress Werner Schneyder in der ZDF-Show Markus Lanz

Uli Glockmann / Future Image / ActionPress Werner Schneyder, Sport-Kommentator

Meyer. Thomas / ActionPress Dieter Hildebrandt und Werner Schneyder



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de