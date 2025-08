Erotik statt Reality? Calvin Kleinen über neue Karrierepläne

Reality-TV-Star und Ballermann-Musiker Calvin Kleinen (33) hat in einem Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast klargestellt, dass eine Karriere im Erotikbusiness für ihn nicht infrage kommt. Anfragen dafür gäbe es zwar zahlreiche: "Ich hatte auch schon 1.000 Stripper-Anfragen und so", erzählt er. Doch darauf habe er keine Lust. "Ich hätte keinen Bock, dass sich jemand an mir ergötzt", betonte der 33-Jährige. Auch ein Engagement auf der Plattform OnlyFans schließt er aus: "Nein, gar keinen Bock. Mag ich nicht, kann ich nicht."

Auf die Frage, ob er sich auch für eine beachtliche Summe dazu überreden lassen würde, zeigte sich Calvin jedoch humorvoll. Zwar sei er grundsätzlich strikt gegen das Stripper-Dasein, doch fügte er hinzu: "Außer es wäre eine Millionen-Gage. Dann macht das ja jeder." Damit hat der Casanova einmal mehr bewiesen, dass er sich selbst nicht allzu ernst nimmt und auch dem Thema Erotikgeschäft mit einer gewissen Leichtigkeit begegnet. Doch abgesehen von dieser hypothetischen Ausnahme bleibt seine Haltung eindeutig.

Calvin hat sich durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten und als Sänger am Ballermann einen Namen gemacht. Der charismatische Entertainer gibt offen Einblicke in sein Leben und spricht regelmäßig über seine Erfahrungen in der Öffentlichkeit. Trotz seines Images als Frauenheld zeigt er immer wieder auch private Grenzen auf. In seiner Rolle als Sänger und Social-Media-Star bleibt er lieber bei seinen bisherigen Projekten, anstatt in neue, für ihn ungewohnte Geschäftsfelder einzutauchen.

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

RTL / Julia Feldhagen Calvin Kleinen bei den Reality Awards im Dezember 2024