Nach Gigi & Yasin: Auch Walentina Doronina hatte Autounfall

Nach der gestrigen Schocknachricht von Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) kommt nun die nächste: Auch Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (25) hatte einen Autounfall. Ein von ihr veröffentlichtes Video auf Instagram zeigt das Fahrzeug mit eingeschalteten Warnblinkern, das in die Leitplanke gekracht ist. Ein weiteres Foto zeigt die sichtlich mitgenommene Sommerhaus-Bekanntheit neben ihrem Begleiter und ihrem Hund, umgeben von Notärzten. "Mitten in der Nacht, ich auf dem Beifahrersitz, am Schlafen – und dann dieser Moment, der alles verändert. Die Leitplanke so nah, das Herz so laut. Heute bin ich einfach nur dankbar, dass wir drei hier stehen und atmen dürfen. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Danke, Gott!", schreibt sie dazu.

In den Kommentaren mischten sich besorgte Nachrichten von Fans mit Kritik: Während einige ihr alles Gute wünschten, stießen andere sich daran, dass Walentina so unmittelbar nach dem Unfall an Social Media dachte. "Oh mein Gott, was ist denn gerade los? Erst Gigi und jetzt du. Hoffentlich geht es euch gut", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer hingegen betont: "Die Nerven hätte ich auch gerne, dann noch ans Handy zu denken, um ja alles zu posten!" Darauf hat die 25-Jährige eine Antwort: "Meine Absicht war es nicht, Aufmerksamkeit für mich zu bekommen, sondern darauf aufmerksam zu machen, wie schnell sich eine Situation im Straßenverkehr ändern kann", stellt sie klar.

Der Unfall des Germany Shore-Stars ereignete sich am selben Tag wie ein ähnliches Ereignis von zwei weiteren Reality-TV-Darstellern: Gigi und Yasin waren gestern ebenfalls in einen schweren Autounfall verwickelt. Sie blieben glücklicherweise unverletzt – der imposante Sportwagen des zweifachen Ex on the Beach-Kandidaten trug jedoch erkennbare Schäden davon, wie Bilder zeigten, die von Yasin veröffentlicht wurden. Auf ihnen war außerdem zu sehen, dass die Airbags ausgelöst wurden, was die Schwere des Unfalls verdeutlichte. "Wir haben, glaube ich, 1.000 Schutzengel", betonte der ehemalige Good Luck Guys-Teilnehmer und beschrieb die Situation als lebensbedrohlich.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im August 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina teilt Fotos von ihrem Autonunfall

RTL / Julia Feldhagen Realitystars Yasin Mohamed und Luigi Birofio, 2024