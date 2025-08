Verletzung erschwert alles: Eva Padberg im Umzugschaos

Eva Padberg (45) gibt einen seltenen Einblick in ihren aktuellen Alltag, der alles andere als glamourös ist. Das international bekannte Model hat eine stressige Aufgabe vor sich: den Umzug in ein neues Zuhause – und das ganz ohne professionelle Hilfe. Auf Instagram zeigt sich die 45-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Niklas Worgt erschöpft und erzählt offen: "Noch zwei Tage Umzug mit vielen Treppen und ohne professionelle Hilfe vor uns ... und wir sind jetzt schon müde." Ein privates Foto aus dem Auto verrät, dass der Stress der letzten Tage deutlich an ihr zehrt.

Das ohnehin fordernde Umzugsprojekt wird zusätzlich durch gesundheitliche Probleme erschwert. Eva leidet unter der sogenannten "Frozen Shoulder", einer schmerzhaften Schultersteife. Deshalb kann sie beim Tragen schwerer Kisten nicht helfen. "Wünscht uns Glück!", appelliert sie an ihre Follower, während sie berichtet, dass sie wegen der Verletzung leider ausfallen muss. Trotz dieser Hürde meistert das Paar den Umzug gemeinsam, obwohl weitere Details wie der Zielort oder nähere Pläne bislang nicht öffentlich gemacht wurden.

Dass das Familienleben für Eva nicht immer einfach ist, zeigt auch ihr Umgang mit anderen Herausforderungen. So sprach sie in der Vergangenheit bereits darüber, welche Auswirkungen der Alltag mit ihrer Tochter auf ihren Schlafrhythmus hatte. Über zwei Jahre lang litt sie an massivem Schlafmangel, da das Kind nachts kaum zur Ruhe kam. Diese Einblicke verdeutlichen, dass auch für ein internationales Supermodel das Familienleben mit all seinen Höhen und Tiefen zum Alltag gehört. Eva scheint jedoch eine Kämpferin zu sein, die auch mit diesen Herausforderungen ihren Humor und ihre Offenheit bewahrt.

Getty Images Eva Padberg mit ihrem Ehemann Niklas Worgt

Getty Images Eva Padberg bei "Let's Dance"

Getty Images Eva Padberg, Model