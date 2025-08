Tessa Bergmeiers Tochter wurde von einem Hund attackiert

Ein Spaziergang mit ihrer Tochter endete für Reality-TV-Star Tessa Bergmeier (35) in einem Schreckmoment: Ein fremder Hund hatte sich plötzlich von seinem Herrchen losgerissen und stürmte direkt auf das kleine Mädchen zu. Tessa schilderte in ihrer Instagram-Story die Szene sichtlich erschüttert: "Das war so knapp. Am nackten Bein von meiner Kleinen. Sie hat einen Rock getragen und dann war der da an der Wade. Mein Herz ist in die Hose gerutscht."

In ihrem Video machte die Reality-TV-Bekanntheit ihrer Wut über den Hundehalter Luft. Zwar entschied sie sich, den Mann nicht in der Situation zur Rede zu stellen, doch sie fand klare Worte: "Das ist halt deine Verantwortung als Halter von so einem Hund. Wenn du den nicht im Griff hast, musst du halt schauen, dass du nachts mit dem Hund spazieren gehst. Aber nicht auf dem Gehweg, wo kleine Kinder langlaufen." Gleichzeitig betonte Tessa, dass sie die Schuld nicht bei dem Tier sehe: "Die Hunde können am wenigsten dafür. Hunde haben auch irgendwas erlebt oder einen gewissen Jagdinstinkt."

Tessa, die seit vielen Jahren als Model und TV-Gesicht bekannt ist, lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben – auch an schwierigen Momenten. So teilte sie kürzlich im Netz ein traumatisches Erlebnis, das sie in einer Arztpraxis beim Einsetzen der Kupferspirale durchmachen musste. "Ich bin aufgestanden, fühlte mich schwummrig und bin umgekippt. Das war der absolute Albtraum in dieser Praxis", zeigte sie sich offen auf Instagram und warnte ihre Follower, Entscheidungen wie die Verhütung gut zu durchdenken und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Juni 2025

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeiers Töchter Camila und Lucy, 2022

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Oktober 2024