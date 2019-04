Chris Töpperwien (45) will sein Liebesglück nicht mehr für sich behalten! Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Magdalena Kalley im vergangenen Herbst verkündete der Currywurstmann Anfang dieses Jahres, dass er wieder verliebt ist: Er hat sein Herz an die blonde Delia verloren. Mit Pärchenbildern hielten sich die Turteltauben aber lange zurück – ebenso mit Details über ihre Beziehung. So langsam scheint der Kult-Auswanderer keine Lust mehr auf das Versteckspiel zu haben. Kürzlich gab er mit seiner Liebsten das erste Paar-Interview. Jetzt zeigt er Delias Gesicht zum allerersten Mal via Social Media!

Via Instagram postete der Ex-Dschungelcamper ein gemeinsames Selfie mit der 29-Jährigen, auf dem sie beide entspannt in die Kamera blicken. Seine Fans bekommen somit erstmals einen unverhüllten Blick seine Flamme! "Ein schönes Wochenende aus München. Auch wenn es kalt ist, scheint die Sonne", betitelte Chris die Aufnahme, die offenbar während eines Spaziergangs im Park entstanden ist.

Seine Follower freuen sich riesig, dass die Katze nun endlich aus dem Sack ist – darunter ebenfalls einige seiner Dschungelcamp-Kollegen: "Da isse ja!", jubelt beispielsweise Schauspielerin Doreen Dietel (44). "Jawoll, es lebe die Liebe und die Sonne", zeigt sich Reality-TV-Star Domenico De Cicco (36) begeistert.

