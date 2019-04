Endlich hat das Versteckspiel ein Ende: Chris Töpperwien (45) lässt die Welt an seinem Liebesglück teilhaben! Erst vor wenigen Tagen machte es der Currywurst-King mit einem Schnappschuss im Netz offiziell: Er hat sein Herz an Delia vergeben. "Neues Leben, neue Partnerin, neue Herausforderungen", schrieb er zu einem Pärchen-Pic. Und auch die 29-jährige Münchenerin ist völlig hin und weg von ihrem Liebsten. Im ersten gemeinsamen Turtel-Interview verriet sie jetzt, was sie an Chris besonders schätzt.

"Ich liebe seine nette, freundliche, lustige Art. Er bringt mich immer zum Lachen, hat immer einen Spruch auf Lager. Er ist sehr kreativ, vielseitig interessiert und hat einfach sehr viele unterschiedliche Talente und Interessen und das gefällt mir natürlich", schwärmte die Event- und Marketingmanagerin gegenüber RTL von dem 45-Jährigen. Und der Ex-Dschungelcamp-Bewohner? Der war ganz angetan von der Schmeichelei. "Das geht runter wie Öl", grinste er nur.

Die beiden haben sich auf dem Oktoberfest vergangenes Jahr kennen und lieben gelernt. "Wir haben uns gesehen und uns sofort gut verstanden und haben dann auch relativ viel Zeit miteinander verbracht", plauderte Delia aus. Nach seinem Australien-Abenteuer sei Chris auch wieder in Deutschland – die beiden hatten also genug Zeit, um sich gegenseitig ordentlich auf den Zahn zu fühlen.

In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien, RTL II Chris Töpperwien in "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien"

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, TV-Gastronom

