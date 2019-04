Krasse Protest-Aktion gegen Veganer! YouTuber Sv3rige ist auf einer Mission: Er will die Menschen davon überzeugen, dass vegane Ernährung ungesund ist. Für den Netzstar ist rohes Fleisch die gesündeste Nahrung. Um seine Follower von seinem Lebensstil zu überzeugen, greift Sv3rige auch immer wieder zu krassen Mitteln, die ihm jetzt zum Verhängnis geworden sind: Sv3rige hat auf einem Veganer-Markt ein rohes Eichhörnchen gegessen – und wurde dafür verhaftet!

Auf dem veganen Food-Festival in London sorgt Sv3rige mit seiner Aktion für ziemliches Aufsehen. Ein YouTube-Video zeigt, wie er zusammen mit einigen Freunden mitten auf dem Markt immer wieder in ein totes Eichhörnchen beißt. Um seinen Hals baumelt außerdem die ganze Zeit ein toter Vogel. Damit er seine Botschaft bestmöglich rüberbringen kann, trägt er dabei ein Shirt auf dem "Veganismus ist Mangelernährung" steht. Den Marktbesuchern wird Sv3riges Auftritt irgendwann einfach zu ekelig. Sie rufen die Polizei und der Fleischliebhaber wird wenig später in Handschellen abgeführt.

Obwohl ihm seine Eichhörnchen-Mahlzeit ein Besuch auf dem Polizeirevier eingebracht hat, hätte sein Fleisch-Protest für Sv3rige wohl nicht besser laufen können. Das Video von seiner etwas fragwürdigen Veganer-Bekehrung hat bereits fast 100.000 Clicks – und damit etwa vier Mal so viele Aufrufe wie die meisten seiner anderen Clips. Ob Sv3rige aber tatsächlich einen der Marktbesucher überzeugen konnte, bleibt fraglich.

YouTube / Sv3rige Sv3rige, YouTube-Star

YouTube / Sv3rige Sv3rige, Anti-Vegan-Aktivist

YouTube / Sv3rige Sv3rige, YouTuber

